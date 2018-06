Det var lidt af en bet for den spanske kæmpeklub FC Barcelona, at katalanernes transfermål numero uno, den franske topangriber Antoine Griezmann, torsdag aften endegyldigt meldte ud, at han bliver i Atlético Madrid i den kommende sæson.

Men Griezmanns afvisning har hældt benzin på det bål, der i de seneste måneder har talt om FC Barcelona og den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen.

Det store spanske sportsmedie Sport.es - der tidligere har afsløret, at Eriksen er plan b i Barca - skriver fredag i artiklen med overskriften 'Griezmann siger nej! Hva' nu, Barcelona?':

»Det oplagte svar kunne være Christian Eriksen. Ja, han spiller ikke som Atlético Madrid-spilleren, men for Barcelona vil det nu være en høj prioritet at få forstærket midtbanen med en kvalitetsspiller efter Iniestas exit,« skriver mediet, der dog forudser, at FC Barcelona skal have den helt store pengepung frem for at købe 26-årige Eriksen, der ikke har en frikøbsklausul i sin kontrakt med Tottenham.

»Men den danske landsholdsspillers eventuelle ankomst ville kunne tillade, at man rykker Philippe Coutinho frem i angrebet, så han kan danne en luksus-trio med Messi og Luis Suárez - uden at man glemmer Dembélé, der allerede i den sidste del af den forgangne sæson viste, at han er ved at have tilpasset sig holdet efter en del startvanskeligheder,« skriver Sport.es.

B.T. har tidligere forholdt Eriksen rygterne om Barcelonas interesse, men den nybagte far har ikke ønsket at deltage i spekulationerne.

Også FC Barcelonas evige rivaler fra Real Madrid har vist interesse i den danske kreatør. Den anden store spanske sportsavis, Marca, har tidligere skrevet, at Eriksen kunne være afløseren for den aldrende midtbanegeneral Luka Modric.