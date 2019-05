Halvdelen af arbejdet er klaret.

Sådan skriver den spanske sportsavis AS om Christian Eriksens skifte til Real Madrid.

Danskeren har ifølge AS allerede en mundtlig aftale med den spanske kongeklub, og mediet kalder pagten mellem de forskellige parter for »total«.

Nu forhandler Real Madrid med Eriksens klub Tottenham om et køb af danskeren til sommer. Faktisk skriver AS også, at forhandlingerne med Tottenham om Eriksen er den eneste igangværende spillerforhandling hos Real Madrid i skrivende stund.

Acuerdo verbal con Eriksen

Esta es nuestra portada del 1 de mayo pic.twitter.com/uAndz7VMps — AS (@diarioas) 1. maj 2019

Bliver danskerens skifte til storklubben virkelighed, får danskeren væsentligt bedre lønvilkår, skriver mediet.

Der har længe været forlydender om, at Christian Eriksen er på vej væk fra Tottenham, hvor hans kontrakt udløber i sommeren 2020. Det betyder, at Eriksen gratis kan forlade Tottenham om et år, hvis ikke kontrakten bliver forlænget.

Danskeren har angiveligt afvist flere tilbud om kontraktforlængelse, og derfor kan Tottenham have en interesse i, at Christian Eriksen forlader klubben til sommer.

Det kan vise sig at blive en tydelig fordel for Real Madrid i forhandlingerne med Tottenham, der er kendt for at være en hård klub at forhandle med. Det har Real Madrid selv mærket af flere omgange.

Tirsdag tabte Eriksen og Tottenham i Champions League-semifinalen mod Ajax (0-1). Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Tirsdag tabte Eriksen og Tottenham i Champions League-semifinalen mod Ajax (0-1). Foto: ADRIAN DENNIS

I 2013 hentede den spanske klub Luka Modric i Tottenham, men skiftet gik først igennem 27. august – fire dage før transfervinduets lukning. Året efter skulle Real Madrid vente til vinduets sidste dag, inden klubben sikrede sig Gareth Bales underskrift. Han kom også fra Tottenham.

AS skriver også, at Real Madrid forhørte sig om en pris på Eriksen sidst i 2018. Her ville Tottenham angiveligt have 250 mio. euros for danskeren (ca. 1,86 mia. kr.), men nu mener mediet at vide, at Tottenham kan lade danskeren gå for 150 mio. euros (ca. 1,12 mia. kr.)

Tottenham har de senere år investeret en del midler i at bygge et nyt stadion. Derfor kan London-klubben have endnu en god grund til at sælge Eriksen for at kompensere for de store omkostninger forbundet med stadionbyggeriet.

Christian Eriksen kom til Tottenham i 2013.