På grund af uro i Catalonien vil den spanske liga flytte rivalopgøret mellem Barcelona og Real Madrid.

Den spanske liga Primera Division vil flytte det største fodboldopgør i spansk fodbold, Barcelona mod Real Madrid, fra Camp Nou til Santiago Bernabeu.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som har modtaget en skriftlig udtalelse fra La Liga.

Efter planen skal arvefjendeopgøret kaldet El Clasico spilles 26. oktober i Barcelona, men ligaen vil flytte opgøret til hovedstaden Madrid.

- Vi har anmodet konkurrencekomitéen i Det Spanske Fodboldforbund om et møde for at flytte afviklingen af El Clasico til Madrid på grund af omstændigheder, der er ude af vores hænder, skriver ligaen.

Det vides endnu ikke, hvordan Det Spanske Fodboldforbund eller klubberne forholder sig til ligaens ønske.

La Ligas opfordring kommer i kølvandet på protester og uroligheder i Catalonien, efter at ni separatistledere fra Catalonien mandag blev idømt fængselsstraffe ved Spaniens Højesteret.

Tusindvis af mennesker har demonstreret uden for regeringsbygninger og ved flere motorveje og jernbanelinjer i Barcelona.

/ritzau/