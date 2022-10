Lyt til artiklen

Han har vundet alt, men det har haft en ufattelig høj pris.

For på trods af store triumfer på fodboldbanen, har den spanske fodboldlegende Andrés Iniesta haft det forfærdeligt.

Det afslører den tidligere Barcelona-stjerne i podcasten 'The Wild Project'.

Her fortæller den 38-årige spanier, at han i flere år har kæmpet med en depression, som han stadig er ramt af.

»Jeg er stadig i behandling, for jeg er nødt til at finde fred med mig selv,« siger Iniesta i podcasten og fortsætter:

»Man forsøger at sige til sig selv: 'Det er ikke mig. Det er ens egen krop, det sker for, og man har ingen glæde og energi i livet'.«

Den tidligere landsholdsspiller forklarer videre, at han dog er i bedring, men vejen hertil har været lang. For når spanieren havde det værst, måtte han dagligt tage medicin for at komme igennem tilværelsen.

»Den bedste tid på dagen var, når jeg tog en pille og lagde mig til at sove. Jeg mistede livsglæden, og når jeg krammede min kone, føltes det, som om jeg krammede en pude. Jeg følte virkelig ingenting,« lyder det fra Andrés Iniesta.

Det var især i 2018, da spanieren skiftede til japanske Vissel Kobe, at depressionen gav ham store problemer.

Andrés Iniesta har haft en lang og glorværdig karriere i FC Barcelona, hvor det blandt andet blev til flere spanske mesterskaber, pokaltitler og Champions League-trofæer.

På det spanske landshold nåede han ligeledes at vinde EM hele to gange og VM en enkelt gang.