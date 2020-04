Luis Enrique har spillet med mange store stjerner. Og trænet en del også.

Med en fortid som spiller i både Real Madrid og Barcelona, burde der være nok at tage af, når spørgsmålet lyder, hvem der er den bedste, man nogensinde har trænet med. Skulle vi have glemt, hvor god en fodboldspiller Michael Laudrup var, minder den nuværende spanske landstræner os gerne om det.

»Som spiller spillede jeg sammen med den store Ronaldo, som senere tog til Inter og så Madrid. Også Laudrup, som var noget helt særligt.«

»Med Ronaldinho var jeg anfører, og inden vi skulle varme op til træning satte vi os bare ned og kiggede på ham: ‘Hvad er det her?’. Der var også Figo, Rivaldo…, siger Luis Enrique i et interview med Marca.

Michael Laudrup presses af Spaniens Luis Enrique. NORDFOTO 1994 Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Michael Laudrup presses af Spaniens Luis Enrique. NORDFOTO 1994 Foto: PALLE HEDEMANN

Den 49-årige fodboldtræner har også som chef haft nok af talentfulde spillere under sig i Roma, Celta Vigo, Barcelona og nu Spaniens landshold. Lionel Messi ville nok være første mand, de fleste pegede på i sådan en situation.

Det gælder også Luis Enrique, men det er dog makkeren til Messi, der får flest store ord med på vejen.

»Som træner har jeg haft muligheden for at træne Messi og Suarez, der er en angriber, som jeg aldrig har set før. Han var denne aggressive type, som gør livet surt for forsvarsspillerne. Iniesta er som Harry Potter. Han gjorde ting, som kun er for de særligt udvalgte,« siger Luis Enrique.

Luis Enrique har siden 2018 været landstræner for Spanien, og han har i løbet af sin trænerkarriere hentet blandt andet to spanske mesterskaber og et Champions League-trofæ med Barcelona.