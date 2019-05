Celta Vigos stjerneangriber Iago Aspas er tydeligvis ikke imponeret over den tidligere FC Nordsjælland-profil Emre Mors indsats i denne sæson.

Den dansk-tyrkiske kantspiller har tilbragt langt det meste af sæsonen på Celta Vigos udskiftningsbænk, og den teknisk suveræne kantspiller har fået masser af fan-hug for, at hans træningsindsats i den grad ikke matcher hans lønseddel - som angiveligt er den næststørste i hele den spanske klubs trup.

Torsdag lagde Emre Mor et billede fra København op på sin Instagram-profil - med følgende billedtekst:

»Dejligt at være hjemme ved familien igen. Nu er det tid til at få ladet batterierne op til den kommende sæson,« skriver Celta-spilleren.

Men det blev alligevel for meget for Emre Mors holdkammerat - den spanske landsholdsangriber Iago Aspas - der i kommentarfeltet til Instagram-opslaget skriver:

»Fordi du har opbrugt alle dine batterier i denne sæson?«

Over 4000 Instagram-brugere har 'liket' Aspas' kommentar, og på de sociale medier hyldes den spanske angriber for spørgsmålet til Emre Mor.

»Uhh, Aspas klæder Emre Mor af til skindet,« skriver en bruger på Twitter eksempelvis.

Lidt senere præciserede 21-årige Mor dog over for Aspas, at der var tale om, at det var de 'mentale batterier', der skulle lades op.

Emre Mor skiftede i sommeren 2016 fra FC Nordsjælland til Borussia Dortmund for et rekordbeløb. Men opholdet i Tyskland blev langt fra en succes, og sommeren efter skiftede han til Celta Vigo. Hvor successen altså også lader vente på sig.