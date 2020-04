Kan sæsonen i spansk fodbold ikke genoptages grundet coronakrisen, så vil den nuværende top-4 være CL-klar.

FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla og Real Sociedad bliver Spaniens deltagere i Champions League i næste sæson, hvis den nuværende sæson må afblæses.

Det meddelte Spaniens Fodboldforbund (RFEF) torsdag ifølge AFP.

- Beslutningen bliver truffet, hvis Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) anmoder om det. Baggrunden er, at alle 20 hold har spillet samme antal kampe, skriver RFEF.

Barcelona topper i øjeblikket Primera Division efter 27 kampe, og Real Madrid, Sevilla og Real Sociedad følger efter for samme antal kampe i top-4, som normalt giver adgang til Champions League ved sæsonafslutningen i Spanien.

Getafe og Atlético Madrid følger efter som nummer fem og seks og vil kvalificere sig til Europa League.

Som følge af coronakrisen er finalen i Copa del Rey mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao ikke spillet endnu, men den var oprindeligt fastlagt til 18. april.

Bliver finalen spillet på et tidspunkt, og vinder Sociedad, så vil Valencia komme i Europa League fra syvendepladsen.

Bliver finalen ikke spillet, så vil Bilbao tage billetten til Europa League, hvilket også sker, hvis Bilbao vinder en eventuel finalekamp.

Planen er ikke godkendt endnu af Uefa eller af ligaforeningen La Liga, og derfor er det primært en skitse fra RFEF.

La Liga-chef Javier Tebas har tidligere lanceret en plan for genoptagelsen af sæsonen i den bedste spanske række, og han har skitseret, at spillet kan genoptages enten fra 28.-29. maj, fra 6.-7. juni eller fra 28.-29. juni.

Han har ligeledes nævnt, at det økonomiske tab på grund af coronakrisen vil være på 7,5 milliarder kroner, hvis sæsonen ikke spilles færdig, 2,3 milliarder kroner, hvis den spilles færdig uden tilskuere og 1,1 milliard kroner, hvis det sker med tilskuere.

I øjeblikket er fodbold i Spanien suspenderet på ubestemt tid, og torsdag meddelte Uefa, at man i den kommende uge afholder to videokonferencer, der kan få stor betydning for afviklingen af fodbold i Europa i forhold til coronapandemien.

21. april er alle 55 medlemslande samlet til møde, og to dage senere mødes Uefa's eksekutivkomité, og derefter ventes der at være øget klarhed over udsigterne for både de nationale ligaer samt de europæiske klubturneringer.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University, som hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde, så havde Spanien torsdag registreret 19.130 dødsfald relateret til coronavirus.