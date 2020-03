Leeds United må undvære klubbens førstemålmand det næste stykke tid.

Kiko Casilla er nemlig blevet tildelt karantæne i hele otte kampe for brug af racistisk sprogbrug.

Episoden stammer helt tilbage fra Championship-klubbens udekamp mod Charlton 28. september sidste år, hvor hjemmeholdet i øvrigt vandt 1-0.

Her kom Casilla med racistiske tilråb mod Charltons angriber Jonathan Leko, og lige siden er sagen blevet undersøgt af det engelske fodboldforbund (FA).

Fredag kom dommen så - på trods af, at den 33-årige målmand havde nægtet sig skyldig i anklagerne. En lang karantæne, som kommer på et skidt tidspunkt i forhold til klubbens ambition om at rykke op i Premier League.

Klubben har efterfølgende været ude og kommentere på afgørelsen, som ikke er rimelig ifølge dem.

»Vi vil gerne gøre det klart, at vi ikke tolererer nogen form for diskrimination i vores fodboldklub, og at vi er førende i kampen mod diskrimination. Det er dog vigtigt at sige, at Kiko altid har benægtet, at han skulle have sagt noget racistisk,« lyder det i en offficiel umelding fra klubben.

»FA-panelet har baseret deres beslutning på sandsynlighed i stedet for at bevise, at Kiko er skyldig over enhver rimelig tvivl, hvilket vi altid har troet er den mest passende bevisbyrde,« står der videre.

Kiko Casilla har tidligere repræsenteret de spanske klubber Real Madrid, Espanyol, Cartagena og Cádiz.

Leeds ligger i øjeblikket nummer to i Championship - kun ét point efter førerholdet West Bromwich.

Udover de mange karantænedage, kan den tidligere Real Madrid-målmand også se frem til at skulle betale 600.000 kroner i bøde.