Jo længere coronakrisen trækker ud, jo flere dage skal spillerne i ligaklubberne have til at forberede sig.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår den bedste spanske fodboldliga, Primera Division, igen kan starte op efter coronakrisen, der i øjeblikket rammer det sydeuropæiske land hårdt.

Det spanske fodboldforbund, RFEF, har dog planen klar, til når der igen bliver trykket på fodboldknappen i landet.

Således har forbundet sendt et dokument med retningslinjer for genåbningen af ligaen ud til klubberne, skriver flere spanske medier.

Her har medicinske specialister, fysiske trænere og forskere været med til at udarbejde en række anbefalinger, så spillerne kan vende tilbage til ligaen uden at risikere for mange skader efter den uventede pause.

Forbundet bekræfter på sin hjemmeside, at den har udarbejdet en plan for genåbningen, men at der stadig arbejdes videre på planen.

- Dette dokument er i den indledende fase og sigter mod at beskytte spillernes helbred og undgå eller minimere skader, står der på hjemmesiden.

Ifølge det spanske sportsmedie AS beskriver RFEF i dokumentet, at spillerne skal have længere tid til at forberede sig, jo længere suspenderingen varer.

Hvis nedlukningen er kortere end fire uger, skal spillerne have 15 træningsdage, inden ligaen igen fløjtes i gang. Den grænse er allerede overskredet.

Varer nedlukningen mellem fire og seks uger, skal der være 21 træningsdage, og hvis nedlukningen varer mere end seks uger, skal spillerne garanteres en træningsperioden på 30 dage.

Desuden anbefaler RFEF ifølge Marca, at der skal være mindst fem hviledage mellem kampene.

Den seneste kamp i Primera Division blev spillet 10. marts. Der resterer 11 spillerunder i sæsonen.

FC Barcelona topper i øjeblikket tabellen med to point mere end Real Madrid på andenpladsen.

Spanien er det land i verden, hvor der er registreret næstflest smittetilfælde med coronavirus.

166.019 personer er søndag aften registreret smittet, og 16.972 har mistet livet.

