Philippe Coutinho fra Liverpool er Barcelona-spiller inden for en uge.

Det slår den anerkendte spanske journalist, Guillem Balagué, fast over for Sky Sports, som ofte har brugt ham som ekspert.

»Der er forhandlinger mellem de to klubber netop nu. Jeg tror, at der er ved at blive skrevet kontrakter. Liverpool vil begynde med at forlange en overgangssum på 150 millioner euro (1,1 milliarder kr.), og Barcelona vil være villige til at betale endnu mere, for de vil have handlen til at ske ret hurtigt. De vil gerne melde handlen ud i næste uge,« siger Guillem Balagué til Sky Sports.

Udtalelserne er bemærkelsesværdige, fordi han tidligere har været skeptisk over for, om handlen vil ske i januar. Hans bud var, at det først blev til sommer. Eventuelt kunne katalanerne laver en forkøbsaftale om brasilianeren, men det tror Guillem Balagué ikke længere på.

»Barcelona vil gå så langt, som det kræver for at få Coutinho. Og både Barcelona og Coutinho vil have handlen lukket nu. De tænker ikke på muligheden for at lave en handel til sommer. Sådan en aftale vil kun være til gavn for Liverpool - og ikke for hverken Coutinho eller Barcelona,« siger han.

Liverpool var i sommer meget modstandere af et salg. Men på grund af den form, som egypteren Mohamed Salah har vist, kan et salg af Philippe Coutinho nu vise sig at gøre knap så ondt på Liverpools sportslige ambitioner, som det så ud til i sommer.

»Det eneste, der kan forhindre handlen nu, er nok, at det bliver op til [Liverpool-manager] Jürgen Klopp, om det bliver nu eller til sommer. Men jeg tvivler på, at det er en stor forhindring,« siger Guillem Balagué.

»Der er et stort pres i Barcelona for at få handlen igennem. Philippe Coutinho er en spiller, der kan skaffe trofæer,« mener han.

Hvis Philippe Coutinho skifter nu, kan han dog ikke spille Champions League for FC Barcelona i denne sæson, da han allerede har spillet kampe i turneringen for Liverpool. Begge klubber er gået videre i turneringen, og Liverpool møder FC Porto, mens FC Barcelona skal op mod Chelsea.

ØVERST PÅ SIDEN KAN DU SE EN KONGEKASSE, SOM PHILIPPE COUTINHO SCOREDE FOR LIVERPOOL I KAMPEN MOD SWANSEA

