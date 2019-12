Kamp blev afbrudt efter første halvleg, fordi tilskuere råbte "forbandede nazist" efter ukrainsk spiller.

En fodboldkamp i den spanske 2. division mellem Rayo Vallecano og Albacete blev søndag afbrudt efter første halvleg, fordi tilhængere af Rayo Vallecano i en sang kaldte Albacete-spilleren Roman Zozulja for "nazist".

Kampen blev stoppet i første halvleg og derefter suspenderet efter de første 45 minutter.

Det skete, efter at Rayo-tilhængere havde råbt "puta nazi" (forbandede nazist, red.) ned mod Zozulja, der i 2017 skiftede til Rayo Vallecano på en låneaftale.

Begge klubber, kampens dommer og den spanske divisionsforening var enige om, at kampen ikke skulle spilles færdig.

- En beslutning truffet udelukkende for at beskytte værdierne i den sport, vi elsker, skriver Albacete i en erklæring.

Rayo Vallecano forklarer i et tweet, at kampen blev suspenderet som følge af "gentagne forhånende tilråb" i første halvleg.

Ukraineren Zozulja blev i 2017 udlånt fra Real Betis til Rayo Vallecano, men han nåede aldrig at spille en kamp for klubben.

Hans ophold blev afkortet på grund af protester fra holdets tilhængere, som er kendt for at støtte den politiske venstrefløj.

Den ukrainske angriber afviste i et åbent brev til Rayos fans beskyldninger om, at han skulle have forbindelse til nynazistiske grupperinger.

Alligevel mødte en gruppe tilhængere op til hans første træning med et banner, hvor der stod, at "Vallecas er ikke et sted for nazister".

Vallecas er navnet på den del af hovedstaden Madrid, hvor Rayo Vallecano kommer fra.

Der faldt ingen mål i første halvleg af søndagens kamp, selv om Albacete var reduceret til ti spillere efter en udvisning af midtbanespilleren Eddy Silvestre.

En dato for en ny kamp er endnu ikke fastsat.

/ritzau/AFP