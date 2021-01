Avisen El Mundo har fået fat i Lionel Messis nuværende kontrakt. Barcelona er parat med retligt modsvar.

Fodboldstjernen Lionel Messis enorme løn i FC Barcelona vækker i denne weekend stor opsigt i Spanien.

Det er avisen El Mundo, der har fået fingrene i argentinerens kontrakt. Avisen beretter, at Messi tjener omkring en milliard kroner om året i sin nuværende fireårige aftale.

Messi satte i 2017 sin signatur på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021, og som har en samlet værdi af 555.237.619 euro. Det svarer til fire milliarder og 129 millioner kroner.

Lionel Messis kontrakt har på den ene eller den anden måde fundet vej til den franske presse. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Lionel Messis kontrakt har på den ene eller den anden måde fundet vej til den franske presse. Foto: SERGIO PEREZ

FC Barcelona anerkender indirekte, at avisen rent faktisk har publiceret den rigtige kontrakt.

På klubbens hjemmeside skriver Barcelona, at der er tale om et privat dokument.

Klubben afviser samtidig ethvert ansvar for, at kontrakten er kommet El Mundo i hænde, og at man er parat til at tage retlige skridt, hvis offentliggørelsen forårsager skade.

Samtidig gør klubben det klart, at den støtter Messi og henviser til, at historien kan skade argentinerens image og hans forhold til klubben.

I sommeren 2020 forsøgte Lionel Messi ihærdigt at komme ud af sin kontrakt med FC Barcelona efter uenigheder og en verbal krig med den daværende klubpræsident Josep Maria Bartomeu.

Angriberen, der har spillet hele sin seniorkarriere i Barcelona, fik dog ikke lov til at forlade den spanske storklub.

Barcelona døjer med en elendig økonomi, der blandt andet har betydet, at Messi og holdkammerater er gået ned i løn.

