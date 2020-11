Det spanske landshold ydmygede tirsdag aften Tyskland med 6-0 i afgørende Nations League-kamp.

Spanien var overlegen på alle tænkelige måder, da holdet tirsdag tog imod det tyske fodboldlandshold i Sevilla.

Hele 6-0 vandt spanierne med, og dermed sikrede de sig også sejren i Nations Leagues gruppe 4 og avancement til finalestævnet næste år.

- Vi havde muligheden for at sende et klart budskab til hele verden, og det er det, vi lige har gjort, lyder det fra Álvaro Morata.

Den 28-årige Juventus-angriber indledte målfesten efter godt et kvarters spil, da han pandede bolden ind bag Manuel Neuer.

Også midtbanespilleren Rodri kom på måltavlen med et hovedstød.

- Vi vadede hen over dem i alle spillets facetter, siger Rodri.

- Vi scorede seks gange, men det kunne nemt være blevet til endnu flere. Vi er stadig en gruppe spillere uden så meget erfaring, men det her kommer til at give os en masse selvtillid, siger Manchester City-midtbanespilleren.

Spanien var tvunget til at vinde tirsdagens opgør for at tage gruppesejren, mens Tyskland kunne nøjes med uafgjort.

Fra kampens start var det tydeligt, at spanierne havde mest at byde på, og særligt 20-årige Ferran Torres imponerede med et hattrick.

Nations League-finalestævnet næste år har deltagelse af fire nationer.

Spanien og Frankrig er klar til at kæmpe om den endelige sejr i turneringen, mens de to sidste deltagere skal findes onsdag.

Danmark og Belgien kæmper om pladsen i gruppe 2, mens Italien, Holland og Polen alle stadig kan tage pladsen i gruppe 1.

/ritzau/