Spanien udlignede sent til 2-2 mod Marokko og skal møde Rusland i ottendedelsfinalen ved VM i fodbold.

Spanien er klar til at spille ottendedelsfinale mod Rusland ved VM i fodbold.

Mandag aften i Kaliningrad spillede Spanien 2-2 mod Marokko, der dermed hentede sit første point i gruppe B.

Spanien slutter trods pointtabet på førstepladsen i gruppen med fem point foran Portugal, der spillede 1-1 mod Iran og også slutter med fem point.

Iran ender som nummer tre med fire point, mens Marokko slutter sidst i gruppen med et point.

Portugal skal i sin ottendedelsfinale møde Uruguay, der tidligere mandag vandt 3-0 over Rusland og sikrede sejren i gruppe A.

Marokko stillede mod Portugal op uden sin sædvanlige anfører, Medhi Benatia, der var fravalgt af landstræner Hervé Renard.

Det afrikanske hold kom meget overraskende foran 1-0 efter 13 minutter. Det skete efter en kapitalbrøler af de to spillere med mest landsholdserfaring i Spaniens VM-trup, Sergio Ramos og Andrés Iniesta.

Sergio Ramos spillede tæt ved midterlinjen bolden hen til Andrés Iniesta, men manden med den sædvanligvis sublime boldbehandling kiksede med det, der enten var et forsøg på at tæmme bolden eller en aflevering tilbage til Ramos.

Iniesta løb tilbage mod bolden for at redde situationen, og Sergio Ramos stod passivt og så til, hvorefter Marokkos Khalid Boutaib kom imellem og løb ned og scorede hos David de Gea i Spaniens mål.

Målscoreren var nogle minutter inden scoringen blevet tacklet meget hårdt af Spaniens Gerard Pique, der imidlertid slap fra situationen uden et kort af den ene eller anden farve.

Der gik kun lidt over fem minutter, inden Spanien havde udlignet til 1-1.

Andrés Iniesta var igen i oplæggerens rolle, men denne gang i den rigtige ende af banen. Han strøg mod baglinjen og sendte bolden tilbage til Isco, der knaldede den højt ind i målet.

Spaniens defensiv virkede vaklende til tider, og ni minutter før tid gik det galt.

Youssef En-Nesyri headede flot bolden i mål til 2-1, men trods det kom Spaniens avancement ikke i fare.

I dommerens tillægsminutter fik indskiftede Iago Aspas først annulleret en scoring på grund af offside, men målet blev efterfølgende godkendt, efter dommeren så det igennem på video.

Det viste sig at være nok til at sikre gruppesejren, fordi Iran udlignede sent til 1-1 i kampen mod Portugal.

