Premierminister Pedro Sanchez vil gerne have VM-slutrunden i 2030 til Spanien, Portugal og Marokko.

Spanien vil inddrage Marokko i et muligt iberisk bud på værtskabet for fodbold-VM i 2030.

I forvejen arbejder Spanien på at få Portugal med til at arrangere slutrunden, og den spanske regering ser gerne, at VM-planerne udvides, så Marokko kan blive medarrangør.

En talsmand for Spaniens regering oplyser, at premierminister Pedro Sanchez mandag luftede idéen for Marokkos leder, Saad Eddine El Othmani, under et kort besøg i det nordafrikanske land.

Hvordan tilbuddet blev modtaget af Marokkos regering er endnu uvist.

Tidligere på året har Marokkos Fodboldforbund annonceret planer om at afholde VM i 2030 sammen med Tunesien og Algeriet.

Ifølge spanske medier havde Pedro Sanchez allerede i september en snak med præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, om at afholde et VM på to kontinenter - i dette tilfælde Europa og Afrika.

I Sydamerika arbejder Argentina, Uruguay og Paraguay også på et fælles bud på VM-slutrunden i 2030.

Desuden har Storbritannien vist interesse for at afholde turneringen sammen med Irland.

Det forventes, at Fifa i 2019 vil træffe en afgørelse for, hvem der skal være vært for VM i 2030. Om fire år afholdes VM i Qatar, mens USA, Canada og Mexico er arrangør i 2026.

Spanien, der var vært for VM i 1982, har sammen med Portugal i nyere tid budt på afholdelsen af VM i 2018. Det iberiske bud fik dog ikke nok opbakning, og Rusland blev tildelt værtskabet.

/ritzau/AP