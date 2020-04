I Spanien åbnes der i flere faser for fodboldklubbernes træning, og ligakampe kan måske også snart spilles.

Lionel Messi og de øvrige professionelle fodboldspillere i Spanien kan begynde at træne fra næste uge.

Det meddeler Pedro Sanchez, Spaniens premierminister, tirsdag, da han løftede sløret for de kommende coronaplaner i landet.

Planen er, at Spanien, der længe har været lukket ned, skal nærme sig en normaltilstand i slutningen af juni.

Spillerne i Primera Division kan begynde individuel træning fra mandag og træne i små grupper en uge senere.

- Professionelle sportsfolk kan træne individuelt fra 4. maj i første fase, siger Pedro Sanchez.

Spanien opererer med fire faser i den gradvise åbning af landet, der dog kan variere i forskellige regioner.

I anden fase, som begynder 11. maj, er planen ifølge Reuters, at spillerne kan tillades at træne i små grupper.

Derefter er planen at tillade mere og mere, så der kan spilles ligakampe om lidt over en måned.

Sundhedsmyndighederne vil dog følge udviklingen hver anden uge for at afgøre, hvornår holdtræningen vil blive tilladt og dernæst muligheden for at spille kampe.

- Åbningen af træningscentre med fokus på hygiejne og øget beskyttelse bliver også overvejet, siger premierministeren.

Al fodbold i Spanien er sat på pause og har været det siden marts.

Javier Tebas, som er chef for La Liga og styrer den bedste spanske fodboldrække, vil gerne have fuldført den afbrudte sæson.

- Spansk fodbold er en vigtig økonomisk motor, som er vi er nødt til at genstarte.

- Jeg forstår ikke, hvorfor der skulle være stor risiko ved at spille fodbold bag lukkede døre, siger Javier Tebas.

I Spanien er der registreret over 232.000 smittede med coronavirus og næsten 24.000 døde.

Men antallet af dødsfald i landet har i de seneste dage været på et lavere niveau end for bare få uger siden.

