»Dagene går, kampene følger hinanden, og Braithwaite er der altid. Han er ikke den bedste angriber i verden, heller ikke den mest elegante, men han leverer altid.«

Sådan skriver den catalanske avis Sport efter endnu en smuk præstation af Martin Braithwaite i Barcelona-trøjen.

Onsdag scorede danskeren sit fjerde mål i tre kampe, og samtidig fremtvang han et straffespark i storholdets 3-0 sejr mod Ferencvaros. Nu er der kæmpe ros til danskeren på stort set alle spalter.

'Han larmer ikke, han forstyrrer ikke, han brokker sig ikke, men når han får chancen, griber han den. Han ved, hvor han er, og udfører jobbet som angriber med værdighed, entusiasme og stor evne. Han scorede et mål og fremtvang et skaffe. Altid på mit hold,' skriver avisen således også og giver ham karakteren 8 - hvilket er holdets højeste, på linje med Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann og Jordi Alba.

Når han er på det niveau, bør Barcelona seriøst overveje, om prioriteten til vinter skal være at hente Depay Avisen AS om Martin Braithwaite

Da den danske angriber skiftede til Barcelona i februar i år, troede de fleste formentlig, at der var tale om en joke.

I Spanien blev han heller ikke taget helt seriøst og blev kritiseret en del, da han blev hentet for at fylde huller i en skadesplaget trup.

Nu er virkeligheden en helt anden.

Braithwaite er Barcelonas topscorer i Champions League med tre mål, ligesom Lionel Messi, og han er den fjerdemest scorende spiller i sæsonen. Messi syv, Griezmann og Fati fem, Braithwaite fire.

Martin Braithwaite spillede endnu en stor kamp for FC Barcelona. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Forskellen er bare, at Braithwaite har scoret alle sine mål på en uge og har holdets højeste scoringssnit med et mål, for hver gang der går 70 minutter.

Avisen AS fremhæver for eksempel, at han står i skyggen af de øvrige offensive stjerner, men med 'Martin Braithwaites statistikker kunne sagtens ligge på samme piedestal.'

'Han har lige drømt i syv dage,' mener mediet og roser danskeren for at være hamrende effektiv.

Selvom snakken har stået på længe, begynder avisen at overveje, om det overhovedet er nødvendigt at rekruttere spillere til den position. Og det er en vild drejning, fordi man længe har ment, at der skulle hentes en erstatning for Braithwaite.

'Han spillede en stor kamp, mest af alt en spektakulær første halvleg, hvor han scorede et mål efter en flot assist af Dembélé og trak et straffespark, som Dembélé tog sig af. Når han er på det niveau, bør Barcelona seriøst overveje, om prioriteten til vinter skal være at hente Depay, eller om man skal forstærke andre positioner, hvor det er mere tiltrængt,' skriver AS i sin vurdering af danskerens kamp.

Landets anden store catalanske sportsavis, Mundo Deportivo, kalder den 29-årige dansker og Griezmann for Barcelonas modepar - det er simpelthen dem, der leverer i øjeblikket.

'Han er skudt afsted. Han er i storform og har en topfart, som Barcelona har brug for. Han har killerinstinkt, da han scorer 2-0 målet og potens til at fremskaffe straffesparket til 3-0, som han lod Dembélé sparke. Han skabte også to chancer mere,' skriver avisen om Braithwaites kamp onsdag.