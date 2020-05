Den spanske liga håber at komme i gang i anden weekend i juni. Der er lagt op til kampe hver dag.

Mens spillerne i den tyske Bundesliga skal på banen igen i den kommende weekend, er det fortsat et åbent spørgsmål, hvornår Europas øvrige topligaer er klar til at genoptage spillet efter coronapausen.

I Spanien afventer man grønt lys fra myndighederne, men seneste udmelding fra La Liga er, at man stiler efter at spille kampe igen anden weekend i juni.

- Jeg ønsker, at startdatoen bliver 12. juni, men vi er nødt til at være forsigtige, og det kommer an på, hvordan samfundet som helhed ser ud, siger La Liga-præsidenten, Javier Tebas, i en pressemeddelelse.

- Virusset er der stadig. Færre bliver inficeret, men den er der, siger Tebas.

I klubberne er spillerne så småt begyndt at vende tilbage efter flere uger i hjemmeisolation - i første omgang er der blevet givet lov til individuel træning på klubbernes anlæg.

Samtlige spillere i de to bedste rækker er i den forbindelse blevet testet for coronavirus. Den første testrunde resulterede i fem positive prøver, meddelte La Liga i weekenden.

Derudover meldes der om yderligere tre smittede blandt ansatte omkring holdene, men samlet set er tallet langt under det forventede.

Den bedste række, Primera Division, har ligget stille siden 10. marts, og alle klubber mangler at afvikle 11 kampe i denne sæson.

Der er derfor lagt op til et stramt program, når spillerne igen får lov til at komme på banen. La Liga håber at kunne gennemføre hele programmet inden 31. juli.

- Når først ligaen starter op igen, vil der være fodbold hver dag, siger Javier Tebas.

