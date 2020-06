Et dokument viser, at man i Spanien arbejder på at kunne lukke nogle tilskuere ind til fodboldkampe snart.

Kampene i Superligaen har i de seneste runder kunnet overværes af nogle hundrede tilskuere, og i weekendens runde har man som forsøg ladet nogle tusinde fans komme ind til tre af kampene i runden.

I Spanien er Primera Division, landets bedste række, også kommet i gang igen efter coronapausen. Det er fortsat uden tilskuere på stadionerne.

Som udgangspunkt lød meldingen, at det vil forblive sådan sæsonen ud. Noget tyder dog på, at der muligvis snart må komme lidt tilskuere ind til kampene.

Nyhedsbureauet AFP er kommet i besiddelse af et dokument til klubberne, som beskriver de protokoller, der skal følges, såfremt regeringen godkender, at der må komme tilskuere på stadion.

Det kan ske lige om hjørnet, hvis man skal tro, hvad præsidenten for Den Spanske Ligaforening, Javier Tebas, sagde 11. juni.

- Om 10 til 15 dage har vi en aftale med regeringen om at kunne lukke fans ind på stadion igen, lød det fra Tebas.

- Det bliver selvfølgelig ikke på hele stadion, og hvis vi bare kan fylde 10 eller 15 procent af nogle stadioner, inden sæsonen er omme, vil vi være glade.

Antallet af tilskuere, der vil blive lukket ind, kendes først, når regeringen eventuelt godkender det.

Men dokumentet, som er sendt til klubberne, gør det klart, at det bliver under strikse restriktioner, fansene kan lukkes ind.

Tilskuerne skal registreres før kampene, og alle vil få målt deres temperatur på vej ind. Hvis temperaturen er over 37,5 grader, vil man blive afvist.

Klubberne skal vælge, hvilke fans de vil lukke ind, og alle skal ankomme til stadion i præcist angivne tidsrum.

På stadion skal alle tilskuere bære ansigtsmaske, den fysiske afstand til hinanden skal opretholdes, og når kampen er slut, bliver tilskuerne sluset ud række for række.

/ritzau/