Spanien og Kina stod mandag bag den måske kedeligste kamp ved kvindernes fodbold-VM, da holdene spillede 0-0.

Fodboldkvinderne fra Spanien og Kina er begge videre til ottendedelsfinalerne ved VM i Frankrig.

Det sørgede en kedelig 0-0-kamp for mandag aften.

Det uafgjorte resultat betyder, at Spanien tager andenpladsen i gruppe B med fire point qua en bedre målscore end kineserne.

Kinas fire point er med garanti nok til at sikre, at holdet er blandt de fire bedste treere på tværs af VM-turneringens seks grupper.

Kineserne var tvunget til at vinde kampen for at kunne sætte sig på andenpladsen i gruppen, men holdet var aldrig i stand til at sætte et pres ind, og uafgjort så ud til at passe holdet fint.

Kineserne blev således kun noteret for en enkelt afslutning i kampen. Det så ikke ud til at genere holdets spillere, som primært kæmpede for at undgå at indkassere et mål.

Spanierne virkede mere opsatte på at bryde dødvandet på måltavlen, men på trods af et overtal i både boldbesiddelse og i skudstatistikken lykkedes det ikke at få bolden forbi en velspillende Peng Shimeng i Kinas mål.

Tyskland hentede i gruppens anden kamp den forventede sejr over Sydafrika.

Tyskerne vandt 4-0 og har dermed gjort rent bord i gruppespillet med tre sejre, mens sydafrikanerne tilsvarende har tabt alle tre gruppekampe.

/ritzau/