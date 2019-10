Spanien er klar til næste års EM-slutrunde, efter at det tirsdag blev 1-1 ude mod Sverige.

Sverige var på vej mod et kæmpe resultat, da Spanien tirsdag gæstede Friends Arena i Stockholm.

Svenskerne var foran 1-0, da stadionuret rundede 90 minutter, men med en udligning i overtiden sikrede Spanien et enkelt point og dermed også billet til næste års EM-slutrunde.

Det er endnu uvist, om spanierne går videre som nummer et i gruppe F, men sydeuropæerne, der har 20 point, er sikre på som minimum at slutte som nummer to efter tirsdagens resultat.

Sverige indtager andenpladsen med 15 point, men Rumænien på tredjepladsen er kun et point efter med to kampe tilbage.

Svenskerne kan takke Alexander Sørloth for, at Rumænien ikke overtog andenpladsen tirsdag.

Den tidligere FC Midtjylland-bomber sørgede nemlig for pointdeling mellem Norge og Rumænien, da han - ligesom det skete i kampen mellem Sverige og Spanien - udlignede til 1-1 i overtiden.

Selv om Spanien på papiret stillede op med et mere profileret hold i tirsdagens opgør, så lagde svenskerne sig ikke ned.

Første halvleg var trods overvejende spansk boldbesiddelse ganske jævnbyrdig, og begge hold fik spillet sig til chancer foran mål. Det lykkedes dog ikke at få bolden i mål, og så sluttede første halvleg, som den startede.

Svenskerne kom ud til anden halvleg med masser af optimisme, og efter små fem minutter var der så gevinst.

Efter to fremragende redninger af David De Gea måtte Manchester United-målmanden give fortabt, og så kunne Marcus Berg heade bolden i et tomt mål, hvilket fik jublen til at bryde ud i den svenske hovedstad.

Det fik spanierne til at satse mere fremad. Et enkelt mål ville sende De Gea og co. til EM.

Det blev da også til flere gode muligheder, men Robin Olsen i målet syntes umulig at passere.

I overtiden lykkedes det dog, da Rodrigo efter et hjørnespark vinklede bolden i kassen og sendte Spanien til EM.

I gruppe J tog Italien, der allerede inden kampen var kvalificeret til EM, en storsejr, da Liechtenstein blev slået med 5-0. I samme gruppe sendte Teemu Pukki tidligere tirsdag Finland på EM-kurs, da han scorede to mål i finnernes 3-0-sejr over Armenien.

Sejren efterlader Finland, der ligger nummer to, med fem point ned til netop Armenien med to kampe tilbage.

