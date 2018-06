Flere landsholdsspillere fik lørdag aften givet Åge Hareide et sidste indtryk, før landstræneren skal udtage 23 spillere til VM.

Det skete, da landsholdet spillede 0-0 mod Sverige i Stockholm.

Michael Krohn-Dehli startede på den offensive midtbane og skulle vise, at han kan være en gardering under VM for Christian Eriksen, der var blevet hjemme i Danmark hos sin højgravide kæreste.

- Jeg vil utrolig gerne med til VM, og jeg synes, at jeg har nogle kvaliteter, som andre ikke har. Men nu må vi se, hvad chefen vælger, siger Michael Krohn-Dehli.

Den 34-årige Deportivo La Coruna-spiller er glad for, at han efter to og et halvt års fravær fra landsholdet pludselig er i spil til VM. Lørdag aften fik han 60 minutter mod svenskerne.

- Det var en svær kamp, og vi må nok indrømme, at det ikke var det mest polerede fodbold, vi fik spillet.

- Jeg er egentlig ganske godt tilfreds min indsats. Jeg ville gerne have haft bolden noget mere, men svenskerne stod rigtig kompakt, og det gjorde det svært for os at spille i mellemrummene.

- Jeg kom frem til to chancer, så det var ærgerligt, at jeg ikke fik proppet den ind, siger han.

Landstræner Åge Hareide har i øjeblikket 27 spillere i bruttotruppen, hvilket betyder, at fire skal sorteres fra inden en deadline mandag klokken 12.

Martin Braithwaite, der fik hele anden halvleg som venstrekant mod Sverige, er ligesom mange andre i risiko for at blive frasorteret. Men Braithwaite regner selv med, at han skal til Rusland.

- Jeg fik vist nogle af de ting, jeg skulle mod Sverige. Det var okay. Jeg er altid til eksamen, når jeg spiller fodbold.

- Min mavefornemmelse er fantastisk, siger han.

Åge Hareide vil formentlig allerede søndag give fire spillere besked om, at de ikke skal med til VM, og derfor forventer landsholdsanfører Simon Kjær en følelsesladet dag.

- Nogle vil blive utrolig skuffede, og det er forståeligt. Men det er nu en gang en del af gamet. Jeg er glad for, at jeg ikke skal træffe den beslutning.

- I den periode, vi har været samlet indtil nu, har alle gjort, hvad de kunne for at komme til VM. Det bliver en glædens dag for nogle og en trist dag for andre, siger Kjær.

- Når det er sagt, så er der ikke mange her på landsholdet, der ikke kan nå at komme til en slutrunde igen. Så man skal bruge det positivt og lære af det, siger han.

En trio bestående af Nicklas Bendtner, Andreas Cornelius og Andreas Bjelland sad over mod Sverige på grund af forskellige skavanker, der også kan koste dem VM-udtagelsen.

Danmark møder lørdag Mexico på Brøndby Stadion, før holdet rejser til Rusland 11. juni. Her venter Peru, Australien og Frankrig i det indledende gruppespil.

/ritzau/