Nicklas Bendtner fik has på sin FCK-måltørke, da han scorede til 1-1 i københavnernes 4-1-sejr over FC Nordsjælland i pokalturneringen.

Men efterfølgende faldt snakken hurtigt på hans selvbiografi, der rammer boghylderne i den kommende uge.

Bogen, hvori Bendtner kigger tilbage på sin temmeligt turbulente karriere, udkommer samtidig med, at den 31-årige eks-landsholdsstjerne kæmper for at overbevise Ståle Solbakken om, at FCK-eventyret skal fortsætte efter nytår.

Måske ikke den bedste timing?

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Bogen var allerede under opsejling, da jeg skrev under. Den har været undervejs i godt og vel 10 måneder. Det er tilfældigt, at den kommer på det her tidspunkt« lød det fra Nicklas Bendtner.

Glæder du dig til, at den udkommer?

»Tjaahh ... der er lidt blandede følelser. Men jeg glæder mig til, at folk skal læse den og få et indblik i, hvad der er sket.«

Blandede følelser? Hvad kan vi da forvente af bogen?

»I må jo købe den og læse den. Haha.«

Det har jeg også tænkt, men...

»Ja ja, men så finder du jo også ud af det.«

Det lykkedes som sagt Bendtner at få prikket hul på målbylden torsdag aften. Og det kan være vigtigt for hans FCK-fremtid.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Men efter kampen orkede han ikke at snakke om kontraktforlængelse eller om at være til eksamen i hver kamp frem mod julepausen.

»Nu har jeg snakket om den korte kontrakt, siden jeg kom hertil. Jeg føler ikke, jeg behøver at beskrive det igen. Vi snakker om det (kontraktforlængelse, red.) efter den sidste kamp i efteråret.

»Jeg er her til december ... indtil videre. Og for mig handler det om at gøre det så godt som muligt ude på banen og få sat nogle point på kontoen.«

»Nogle gange starter jeg inde, nogle gang gør jeg ikke. Men 'at the end of the day' handler det om, at vi vinder og bliver ved med at være med i de tre turneringer (Superligaen, pokalen og Europa League, red.),« understregede Bendtner.

Han understregede, at efterhånden er på 100 procent efter sin lange ufrivillige pause i norske Rosenborg.

Han var da også knivskarp, da han fik chancen på en friløber en halv time inde i torsdagens pokalkamp.

»Det var dejligt at score. Det er noget, jeg har ventet længe på. Målet er dedikeret til fansene, der har taget så godt imod mig, siden jeg kom til København.«

Bendtner og FCK møder Sønderjyske i Parken på søndag.