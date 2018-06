Der venter mestrene fra FC Midtjylland hård modstand og en tur til Kasakhstan eller Montenegro.

Det står klart efter tirsdagens Champions League-lodtrækning.

FC Midtjylland møder vinderen af opgøret mellem FC Astana og FK Sutjeska.

De danske mestre træder ind i anden kvalifikationsrunde, og der er dermed et stykke vej til Champions League-gruppespillet.

De sidste to sæsoner har FC København været Danmarks repræsentant i den fornemme klubturnering, men da Ståle Solbakkens tropper sluttede på en skuffende fjerdeplads, må de nøjes med at spille kvalifikation til Europa League.

FC Midtjyllands europæiske eventyr starter den 24. eller 25. juli på udebanen, mens returkampen på MCH Arena spilles en uge senere. Skulle det ske, at FC Midtjylland ryger ud, er det ikke slut med europæisk fodbold for sæsonen.

Et exit i Champions Leagues anden kvalifikationsrunde betyder, at mestrene ryger over i den tredje kvalifikationsrunde til Europa League, hvor de kun kan møde andre tabere fra Champions League-kvalifikationen hele vejen til et potentielt gruppespil.