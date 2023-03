Lyt til artiklen

Det danske landshold skal fredag middag ud på en af de grummere flyrejser, når landsholdet skal en tur til Kasakhstan.

Der er fem timers tidsforskel på København og den kasakhiske hovedstad, Almaty. Og det er lidt af en udfordring for døgnrytmen.

Men det er landsholdet godt forberedt på, garanterer landstræner Kasper Hjulmand.

»Vi har en plan for søvn, mad, lys og mørke. I flyet prøver vi at lave nogle aktiviteter, for spillerne skal helst ikke sove for meget, så de ikke kan sove, når vi kommer frem. Der er tænkt over alle detaljer.«

»Forhåbentligt kan vi få en massagebriks op bagest i flyet, så de kan få noget behandling. Vi lægger også et ekstra måltid ind.«

»De må gerne sove. Men de skal helst ikke sove ligge og sove i seks timer, for så bliver det svært, når vi kommer frem,« fortæller Kasper Hjulmand.

»Men der er styr på det, og det bliver intet problem at spille den kamp. Vi er klar.«

Danmark møder Kasakhstan søndag i EM-kvalifikationen – kampen spilles klokken 15.00 dansk tid.