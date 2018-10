Englands landstræner, Gareth Southgate, roser sit hold efter 3-2-sejren over Spanien i Nations League.

Sevilla. På kynisk manér diskede England op med kontrafodbold i topklasse, da englænderne lagde vejen forbi Spanien i Nations League mandag aften.

Første halvleg blev intet mindre end et mareridt for spanierne på Estadio Benito Villamarín i Sevilla.

Her førte England 3-0 efter 37 minutter og endte med at vinde kampen 3-2.

- Kvaliteten af vores præstation var fantastisk. Vi udviste mod og brugte bolden modigt, siger den engelske landstræner, Gareth Southgate.

- Når du møder en så god modstander som Spanien, og du forsøger at overgå dem, så vil de forsøge at pille dig fra hinanden, ligesom de gjorde i løbet af de sidste syv minutter.

- Men vi udviste ægte kvalitet, kvalitet i vores kontraspil og kvalitet i vores afslutninger, siger han.

Selv om England trodsede forventningerne og nåede semifinalerne ved dette års VM, har de en dårlig statistik mod stærkere hold. Således skal man helt tilbage til 2001 for at finde deres seneste store succes, da de slog Tyskland 5-1 i en VM-kvalifikationskamp.

Derfor er mandagens sejr over Spanien særlig vigtig for de unge spillere, mener Gareth Southgate.

- Dette er vigtigt for de unge spillere, som har brug for sejre og positive oplevelser for at give dem selvtillid til fremtidige kampe, siger han.

Manchester United-angriberen Marcus Rashford, der var med til at føre England til semifinalerne under VM, betegner sejren over Spanien som sin største sejr med landsholdet nogensinde.

- Det her er vores største sejr. Det er en fantastisk følelse, og det har en enorm effekt på os, siger han.

- Nøglen var at holde tæt sammen, hvilket var svært, da de havde bolden meget af tiden. I første halvleg lykkedes det for os, men ikke så meget i anden halvleg, tilføjer Rashford.

Spanien var inden nederlaget ubesejret hjemme i en kamp om point i 38 opgør.

Landstræner Luis Enrique kalder da også kampen mod England "forfærdelig".

- Vores præstation i første halvleg var rædselsfuld, det er vi nødt til at erkende. Vi pressede dem ikke nok, og deres første mål ødelagde os, siger spanieren.

Dermed er gruppe 4 stadig åben med seks point til Spanien og fire point til England, som er bedre indbyrdes.

/ritzau/Reuters