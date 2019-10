Vi spillede bare ikke godt nok, siger landstræner Gareth Southgate om Englands 1-2-nederlag til Tjekkiet.

Englands landsholdstræner, Gareth Southgate, påtager sig ansvaret for Englands første nederlag i en kvalifikationskamp i ti år. Det siger han efter fredagens 1-2-nederlag til Tjekkiet.

- Vi spillede ikke godt nok, så enkelt er det. Især i første halvleg skabte vi ikke nok chancer, siger Southgate ifølge BBC Sport.

En sejr i Prag over Tjekkiet ville have sikret England billetten til EM-slutrunden i 2020, men det gik lige modsat.

Trods en hurtig 1-0-føring tabte England kvalifikationskampen i gruppe A med 1-2, og dermed er intet afgjort endnu.

- Hør nu her, jeg er altid nødt til at acceptere ansvaret. Vi forsøgte noget, der skulle gøre os en smule mere robuste uden bolden, og det skete ikke.

- Hvad angår spillerne, så er der spillere, som ikke spiller særligt godt i deres klubber, men det er den situation, vi er i for tiden - især på et par bestemte positioner, siger den engelske landsholdstræner.

England topper dog gruppen med 12 point efter fire sejre og en bedre målscore, mens Tjekkiet har lige så mange point for en kamp mere.

Kosovo har også spillet fem kampe og er fire point efter på tredjepladsen.

Anfører Harry Kane siger ifølge BBC Sport, at der er "ingen undskyldninger", og at holdet "er nødt til at gøre det bedre".

- Enhver udekamp i Europa er svær, siger Tottenham-angriberen.

- Det er lidt af en brat opvågning. Men vi er stadig i en god position, så der er ingen grund til at panikke, siger han.

Sidst England tabte en kvalifikationskamp var i 2009, da holdet tabte 0-1 til Ukraine.

