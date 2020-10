Udviste Harry Maguire kommer stærkere tilbage, selv om han har ramt en svær periode, siger Gareth Southgate.

Der er ingen grund til at lade kritikken hagle ned over Harry Maguire, efter at han onsdag blev udvist i første halvleg, da England tabte 0-1 til Danmark i Nations League.

Det siger Englands landstræner, Gareth Southgate, der mener, at forsvarsspilleren allerede er blevet rigeligt hakket på, efter at han var forsidestof som følge af en voldssag på en græsk ferieø i august.

- Han har en svær periode. I sådan en periode lærer man meget om en selv og om andre mennesker. Han skal nok komme stærkere tilbage.

- Han ved, der kommer kritik efter det her, for han ved, det er kostbart at blive reduceret til ti mand. Men han er en værdifuld spiller for os, og vi bakker ham op, så han kan komme tilbage til sit bedste, siger Gareth Southgate.

Først lavede Maguire en grov tackling på Yussuf Poulsen og fik et gult kort. Han fik sin anden advarsel, da han selv havde smidt bolden væk og forsøgte at generobre den med en glidende tackling.

Udvisningen afgjorde kampen, mener Southgate.

- Det her er fodbold, og en episode afgjorde kampens udvikling. Man kan aldrig tåle at komme ned på ti spillere, for så blive det meget vanskeligt, siger landstræneren.

Få minutter efter udvisningen scorede Christian Eriksen på et straffespark. Men Danmark skulle aldrig have haft straffesparket, mener Southgate, der sammen med sine spillere gentagne gange illustrerede utilfredshed med kampens spanske dommere.

- Jeg kunne slet ikke se, at der var straffespark. Der var frispark til Kyle Walker inden. Men jo mindre jeg siger om det, desto bedre, siger Southgate.

Danmarks landstræner Kasper Hjulmand har en anden opfattelse af situationen, hvor Thomas Delaney faldt til jorden i feltet.

- Det røde kort er ikke til diskussion. Jeg har også set straffesparket, og jeg synes, at det var et tydeligt straffespark. Der var selvfølgelig kendelser, der gik med os i kampen, men det var et tydeligt straffe, siger Hjulmand på et pressemøde.

Med sejren er Danmark foran England i Nations League-gruppen.

