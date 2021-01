Det var de helt storer følelser, der kom frem, da Southampton mandag aften besejrede Liverpool.

For da opgøret var fløjtet af, kunne Ralph Hasenhüttl ikke holde tårerne tilbage. Han satte sig på knæ i græsset og kiggede et kort øjeblik ned.

Selv efter han rejste sig, virkede han berørt efter sejren på 1-0. En sejr, der også slog fast, at det ikke helt har kørt for Liverpool efter jul.

For tredje gang i træk måtte Jürgen Klopps mandskab gå fra banen uden en sejr, og for at gøre ondt værre, var det også en tidligere Liverpool-spiller, der blev mandagens matchvinder.

Danny Ings, der spillede i Liverpool fra 2015 til 2019, sendte bolden i nettet allerede i andet minut, efter et frispark dumpede ned for fødderne af ham. Ings reagerede med det samme og sendte kuglen i kassen.

Der var dog ikke nogen jubelscene at spore fra Danny Ings - formentlig af respekt for sin tidligere klub.

På trods af nederlaget holder Liverpool fast i førstepladsen i Premier League - i hvert fald lidt endnu. Jürgen Klopps mandskab har 33 kampe for 17 kampe.

Det er samme antal som Manchester United, der dog har spillet en kamp mindre.