Det er frygteligt at have tabt 0-9 igen, erkender Southamptons manager, der bebrejder Alexandre Jankewitz.

Et skadesplaget Southampton betød, at den 19-årige schweizer Alexandre Jankewitz for første gang fik lov til at starte inde for den sydengelske klub i Premier League i tirsdagens opgør mod Manchester United.

Men der skulle kun gå 79 sekunder, før den unge midtbanespiller på hensynsløs vis stemplede Uniteds Scott McTominay og fik et direkte rødt kort.

Resten af kampen hang i skyggen af det røde kort, og Manchester United kunne juble over en 9-0-sejr på Old Trafford.

- Han straffede gutterne på banen. De var hjælpeløse, efter at han blev sendt ud, siger Southamptons østrigske manager, Ralph Hasenhüttl, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det gigantiske nederlag giver mindelser om et tilsvarende nederlag, da Southampton den 25. oktober 2019 tabte 0-9 på hjemmebane mod Leicester.

Southampton står dermed noteret for to af de tre største nederlag i Premier Leagues historie. I 1995 slog Manchester United Ipswich 9-0.

- Hvad kan jeg sige? Det er frygteligt, men vi kom tilbage efter det første 0-9-nederlag, og det er vi nødt til at gøre igen, siger Ralph Hasenhüttl ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han erkender samtidig, at 90 minutter kan være lang tid mod et hold som Manchester United.

- Men det afspejler ikke, hvad vi indtil videre har opnået i denne sæson. Det er svært at forklare. Vi er nødt til at leve med det her igen, siger Hasenhüttl ifølge AFP.

Alexandre Jankewitz fik sin debut for Southampton i Premier League så sent som i lørdags, da han blev skiftet ind i det 89. minut i kampen mod Aston Villa.

Efter en god start på sæsonen har Southampton nu tabt fire ligakampe i træk og ligger på en 12.-plads med 29 point efter 21 kampe.

Manchester United ligger på en andenplads med 44 point efter 22 kampe.

/ritzau/