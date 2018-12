Fyringen af Mark Hughes og ansættelsen af Ralph Hasenhüttl kan måske give Jannik Vestergaard en ny chance.

Landsholdsspilleren Jannik Vestergaard håber, at et managerskifte i Southampton kan bane vejen for mere spilletid.

Den 26-årige midterforsvarer skiftede før sæsonen fra tyske Borussia Mönchengladbach til den engelske Premier League-klub, hvor han straks fik masser af spilletid.

I oktober og november røg Vestergaard ud af startopstillingen under manager Mark Hughes, der mandag blev fyret. Onsdag hyrede klubben østrigske Ralph Hasenhüttl, der senest har været i RB Leipzig.

»Det er en ny start for alle. Han kommer med et åbent sind, og alle starter fra nul. Det gælder ikke kun mig, men alle. Jeg tror, at alle er på samme niveau og skal bevise sig selv,« siger Jannik Vestergaard til avisen Daily Echo.

Southampton har ikke vundet en kamp i Premier League siden 1. september, og klubben er placeret under nedrykningsstregen på en tredjesidsteplads i ligaen.

»Vi er ikke i nogen god situation lige nu, og ingen er glade, men det er en god mulighed for at begynde på en frisk,« siger Vestergaard.

Danskeren lægger ikke skjul på, at han gerne vil have mere spilletid.

»Den er jeg ikke tilfreds med, men jeg ved, at jeg skal blive ved med at vise, hvem jeg er, og hvad jeg kan give til holdet,« siger han.

Southampton, der også har danske Pierre-Emile Højbjerg i truppen, møder på lørdag Cardiff på udebane.

