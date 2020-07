Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du tror, Pierre-Emile Højbjerg er Tottenham-spiller inden for de næste par dage.

Southampton ser nemlig ud til at lægge et tungt pres på mulige købere (læs: Tottenham) i medierne for at presse prisen op.

Southamptons administrerende direktør, Martin Semmens, har givet en række interview i de engelske medier de sidste par dage, og til football.london indikerer han, at der ikke har været nogen bud fra Tottenham endnu.

»Vi har for nylig modtaget nogle bud fra hold, der kommer fra den nederste halvdel af Premier League, nogle ret gode bud, nogle, vi muligvis ville have været åbne over for, men lige nu har vi ikke modtaget bud fra de klubber, der lader til at være dem, alle snakker om på sociale medier, at Pierre ender hos,« siger Martin Semmens til football.london.

Pierre-Emilie Højbjerg har været populær i Southampton. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Pierre-Emilie Højbjerg har været populær i Southampton. Foto: EDDIE KEOGH

Og hvorfor er Southampton så ikke åbne over for dem?

Her lader der til at være tale om en 'gentlemans agreement', der gør, at Pierre-Emile Højbjerg har lidt at sige i forhold til, hvem Southampton kommer til at acceptere bud fra.

Angiveligt skulle den danske landsholdsspiller foretrække Tottenham, men igen er Martin Semmens ude med et lille svirp til London-klubben. Formentlig for at presse dem til at byde højere.

»Pierre har altid sagt, han vil være professionel og arbejde hårdt hver eneste dag, og det har han gjort. Han træner, spiller og har været fantastisk. Men dertil har han hele tiden sagt, at hvis han får muligheden for det, vil han spille Champions League. Og det har vi respekteret og ladet den dør stå åben,« siger Martin Semmens.

Tottenham sluttede på sjettepladsen i Premier League, og derfor er det sikkert, at dholdet kun kommer til at spille Europa League i næste sæson.

I medierne har der været tale om, at Everton skulle have budt i omegnen af 155 millioner kroner for Højbjerg, mens Southampton vurderer Højbjerg til omkring 200 millioner kroner.

Ifølge Sky Sports har Tottenham budt omkring 120 millioner kroner, mens man samtidigt vil arbejde på en handel, der sender Kyle Walker-Peters fra Tottenham til Southampton. Forsvarsspilleren har været lejet ud til netop Southampton i foråret.