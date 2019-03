Teknisk chef Jacob Krüger var overrasket over, at Adolfo Sormani i søndags bad om at få sin kontrakt ophævet.

Det kom bag på Vejle Boldklubs tekniske chef, Jacob Krüger, at cheftræner Adolfo Sormani i søndags bad om at få sin kontrakt ophævet efter 0-2-nederlaget til FC København. Det ønske efterkom Vejle tirsdag.

- Når man ligger, hvor vi gør i tabellen, er det mindre overraskende, at han har haft den tanke, end hvis vi lå nummer et. Men det var selvfølgelig stadigvæk overraskende for mig, at han pludselig meddelte det, siger Jacob Krüger.

Hans stilling som teknisk chef er den øverste rolle i Vejles sportslige afdeling.

Jacob Krüger havde ikke regnet med, at han skulle finde en ny cheftræner til Superligaens nummer sjok med to kampe tilbage af grundspillet og forestående dramatiske opgør i nedrykningsspillet.

Han håber dog, at det afbrudte samarbejde med den til tider temperamentsfulde italiener kan frigøre noget energi blandt spillerne.

- Det er svært at vide, hvor det her stiller os. Der er både plusser og minusser, når man skifter træner.

- Men vi må konstatere, at resultaterne ikke har været med os i en del kampe på det sidste, så forhåbentlig kan trænerskiftet frigive noget energi og noget positivt karma på holdet.

- Jeg er sikker på, at det også har været i Sormanis tanker, da han bad om at få sin kontrakt ophævet, siger Jacob Krüger.

Den tekniske chef havde ikke en liste liggende over potentielle træneremner til pludselig at overtage cheftrænerjobbet.

Derfor har han siden i søndags arbejdet hårdt på at lande en ny cheftræner. Træneren bliver præsenteret onsdag formiddag for spillertruppen inden træning.

Spørgsmål: Er det en kort- eller langsigtet løsning I har valgt som ny cheftræner?

- Det får vi at se i morgen, siger Jacob Krüger.

Spørgsmål: Hvad er det for en trænertype?

- Det vil jeg også gerne vente med at kommentere på, siger Krüger.

Sormanis kontrakt med Vejle stod til at udløbe i sommeren 2020.

/ritzau/