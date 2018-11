Den tekniske direktør i danskerklubben Brentford FC er pludselig død, oplyser klubben.

Med en dansk cheftræner, en dansk sportsdirektør og flere andre danskere i både staben og spillertruppen er den engelske Brentford fra The Championship indbegrebet af en danskerklub.

Nu er klubben, som Thomas Frank træner, og Rasmus Ankersen leder, blevet ramt af en stor tragedie. Klubbens tekniske direktør, Robert Rowan, er død. Bare 28 år gammel.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Brentford FC fortæller, at Rowan døde mandag. Rowan havde været teknisk direktør i klubben siden februar, men kom til Brentford i 2014.

Her startede han som chef på klubbens træningsanlæg og ansvarlig for retningen hos klubbens andethold. Men tidligere i år blev han forfremmet til teknisk direktør under Rasmus Ankersen.

Brentford har ikke oplyst årsagen bag Rowans alt for tidlige død.

Ud over Thomas Frank og Rasmus Ankersen er Brentford arbejdsgiver for assistenttrænerne Lars Friis og Brian Riemer samt de danske spillere Henrik Dalsgaard, Emiliano Marcondes, Mads Bech Sørensen, Justin Shaibu og Nikolaj Kirk.