Den engelske fodboldverden er mandag ramt af en sørgelig nyhed.

Den tidligere landsholdsspiller og Manchester City-legende Francis Lee er gået bort i en alder af 79 år.

Han gik bort i de tidlige timer af mandagen efter en lang kamp mod kræftsygdom, skriver hans tidligere klub Manchester City.

»Det er med den dybeste sorg de tungeste hjerter, at vi må annoncere, at klubbens tidligere spiller og formand Francis Lee er gået bort i en alder af 79,« lyder det fra klubben.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts we announce the passing of former Manchester City player and Chairman Francis Lee.



Everyone at Manchester City would like to send their condolences to the friends and family of Francis at this very difficult time. — Manchester City (@ManCity) October 2, 2023

Og Francis Lee har sat et stort aftryk på den lyseblå klub.

Han spillede 330 kampe og scorede 148 mål over en otteårig periode, hvor han blandt andet blev topscorer fem år i træk.

Samtidig hev han titler som FA Cup og den engelske liga hjem i trofæskabet, inden han tilmed var bestyrelsesformand fra 1994 til 1998, hvilket gør ham til en af klubbens allerstørste gennem tiderne, lyder det.

Undervejs i karrieren vandt Francis Lee også titler med klubber som Bolton og Derby, ligesom han nåede at repræsentere det engelske landshold.

Francis Lee til højre efter Englands nederlag til Vesttyskland ved VM i 1970. Foto: Lohmann/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Francis Lee til højre efter Englands nederlag til Vesttyskland ved VM i 1970. Foto: Lohmann/AP/Ritzau Scanpix

For 'Three Lions' blev det til 27 kampe og ti mål, hvor han blandt andet deltog ved VM i 1970, hvor han blev den første englænder nogensinde til at få et rødt kort ved VM.

Efter karrieren gik Francis Lee ind i forretningsverdenen, hvor han blandt andet havde et firma, der solgte toiletruller.

Som følge af Francis Lees død flager Manchester City på halv på klubbens akademi og på klubbens stadion i det nordlige England.

Francis Lee efterlader sig sin kone Gill og parrets tre børn Charlotte, Jonny og Nik.