FA har annulleret det røde kort til Son Heung-min efter en tackling, som til sidst medførte en brækket ankel.

Tottenham-spilleren Son Heung-min slipper for at få karantæne, efter at han søndag modtog et rødt kort i Tottenhams 1-1-kamp ude mod Everton.

Det skriver BBC.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) har annulleret det røde kort, som dommer Martin Atkinson uddelte til sydkoreaneren, selv om dommeren i første omgang kun havde uddelt et gult kort.

Tacklingen var mildere end de konsekvenser, den medførte.

Son Heung-min fældede Evertons André Gomes, der efterfølgende kolliderede med en anden Tottenham-spiller, Serge Aurier, og brækkede anklen.

Synet af André Gomes med den ene fod strittende i en helt forkert retning fik både med- og modspillere til at tage sig til hovedet, mens sydkoreaneren forlod banen i tårer.

Allerede efter kampen udtalte Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, at videodommerne burde have omstødt det røde kort, da det ikke var en hasarderet tackling, selv om den fik kedelige konsekvenser.

André Gomes blev mandag opereret for sin ankelskade. Everton oplyste efterfølgende, at indgrebet gik godt, og klubben forventer, at den portugisiske midtbanespiller kan genoptage karrieren efter en pause og genoptræning.

/ritzau/