Han er en af fodboldhistoriens mest farverige personligheder, men hans datter vil tilsyneladende ikke stå i skyggen af farmand.

Således har den colombianske målmandslegende Rene Higuitas datter vakt opsigt med en række afklædte billeder i den spanske avis Marca.

Her ser man Pamela Higuita vise sig frem nøgen. Hun er kun iført et par af farmands måmandshandsker og beskyttet af en fodbold. Samme type vovede fotos lavede Rene Higuiata sjovt nok selv, dengang han var på toppen af sin karriere i 90erne.

Rene Higuita blev verdenskendt under VM i 1990, hvor han vogtede buret for et talentfuldt colombiansk mandskab med sin flagrende målmandssstil og lige så flagrende store manke. Særligt opsigtsvækkende var hans signaturredning – ja, for sådan en har han – skorpionsparket, og det faktum, at han ofte tog sig en dribletur op gennem banen.

Skorpionsparket findes i en særligt kendt udgave, fra dengang han lavede nummeret på Wembley i en landskamp i 1995 mod England. Skorpionsparket går ud på, at Higuita kaster sig frem i vandret position i luften og sparker bolden væk med hælene i stedet for at gribe bolden med hænderne. Dybt besynderligt, men stærkt underholdende.

Det samme er de billeder, som den 54-årige målmandslegendes datter har lagt ud på de sociale medier fra Marca-artiklen. Her har hun blandt andet sat billedet af sig selv nøgen med målmandshandsker ind ved siden af farmands lignende nøgenbillede. Selv herover.

Pamela Higuita er kendt person i hjemlandet, og har 40.000 følgere på Instagram.

Rene Higuita med tilnavnet El Loco – den skøre – spillede i alt 68 landskampe for Colombia, og scorede ret så vildt for en målmand tre mål for sydamerikanerne.