Selv i Norge kan man ikke ignorere fakta: Det går elendigt for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

»Der er krise, simpelthen,« vurderer Erik Thorstvedt.

Han agerer ekspert hos norsk TV 2, og er klar i mælet omkring den norske manager efter søndagens store 0-4-nederlag til Everton. Se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen

»Det er helt ekstremt, hvordan det er vendt på hovedet. Solskjær blev fastansat 28. marts, og siden er alt gået galt. Hvis det er det momentum, som Manchester United skal tage med sig ind i den kommende sæson, har klubben problemer,« lyder det fra Erik Thorstvedt.

Frustrerede Mancheste4r United-spillere i kampen mod Everton. Foto: ANDREW YATES Vis mere Frustrerede Mancheste4r United-spillere i kampen mod Everton. Foto: ANDREW YATES

Rent statistisk ramte den engelske storklub da også ind i et par uheldige 'milepæle' med weekendens blamage.

Manchester United har nu lukket mål ind i de seneste 11 kampe på stribe. Det skete senest for 21 år siden.

Manchester United har nu tabt seks af de seneste otte kampe. Det skete senest for 30 år siden.

Da Ole Gunnar Solskjær afløste den fyrede Jose Mourinho i december, fik nordmanden ellers hurtigt vendt resultaterne til noget rigtigt positivt.

»Der, der forundrer mig, er, hvordan det er vendt. Det gik fra rigtigt dårligt under Mourinho til rigtigt godt under Solskjær - og nu lige så dårligt under Ole Gunnar. Der var lige op og lige ned igen. Én ting er fjerdepladsen, men pludselig er United ribbet for resultater,« lyder det fra Erik Thortsvedt, der fortsætter:

»Hvis United skulle først havde foretaget fastansættelsen i dag, ville de så have givet jobbet til Ole Gunnar? Jeg tvivler.«

Hos VG konstaterer klummeskribenten Trond Johannesen, at den norske manager 'er havnet midt i et fodboldmareridt'. Og at det bare kan blive endnu værre, når topholdet Manchester City kommer på besøg i lokalderbyet på onsdag.

»Men det er egentlig ikke det værste for Solskjær. Det er endnu værre, at det føles som om, at han har et umuligt job foran sig. I hvert fald hvis kravet er, at United skal konkurrere med de allerbedste i næste sæson. Her kan man ikke bare købe et hav af spillere endnu engang. Der må skabes en ny kultur, nye krav og ikke mindst en grundstil, en ide - og den må være grundlaget for sommerens transfervindue,« lyder det fra Trond Johannesen, der benhårdt konkluderer:

»Solskjær skal finde ud af, hvordan Manchester United skal vinde igen. I øjeblikket ser det ikke ud til, at han ved hvordan.«

Klummeskribenten påpeger, at Ole Gunnar Solskjær snart skal finde fremgang igen, for det er managere af 'ypperste karat' i skikkelse af Per Guardiola, Mauricio Pocchetino og Jürgen Klopp, som han skal måles mod. Og det er allerede glemt, hvor godt han begyndte i jobbet.

»Nu vil Ole Gunnar Solskjær kun blive bedømt på det, han udfører i fremover.«

Også i England er Manchester Uniteds øjeblikkeligt tilstand blevet debatteret.

Efter søndagens kæmpenederlag til Everton var Ole Gunnar Solskjær dog hurtigt ude med en undskyldning til tilhængerne. Siden sagde han videre på et pressemøde, at han gerne vil se mere fra sine spillere.

»Hvis du vil spille for denne klub, må det betyde mere for dig. Jeg vil have, at mit hold skal arbejde hårdest af alle. Det var vi under Sir Alex Ferguson. Her løb spillerne mere end alle andre hver eneste uge. De løb for sig selv og for sine holdkammerater og stod sammen som et hold,« sagde Ole Gunnar Solskjær, der i øjeblikket må se sit hold på sjettepladsen.

Han har fået en kontrakt frem til sommeren 2022.