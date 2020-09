Rob Dawson er ikke vildt imponeret.

ESPN-journalisten, der følger Manchester United, mener nemlig, at Ole Gunnar Solskjær burde handle noget mere.

For mens han eksempelvis kalder Liverpools transfervindue for 'imponerende', er det slet ikke de samme vendinger, han bruger om Manchester United.

»Det er frustrerende. I bedste fald passer det meget fint,« siger Rob Dawson til TV 2 Norge. Han mener, at Manchester Uniteds mål bør være at lukke noget af hullet op til Liverpool, men det ser ikke helt realistisk ud lige nu, mener han.

Og så har han bidt mærke i en udtalelse, Ole Gunnar Solskjær kom med i april, som har gjort indtryk på ham – og ikke på den gode måde.

Her fortalte den norske manager, at coronapandemien kan give klubben en fordel på transfermarkedet. Men med de ord har han skudt sig selv i foden, mener Dawson.

»Han skulle ikke have sagt det. Når han flager med, at klubben har penge, kommer han måske til at bøde lidt for det,« siger Rob Dawson, der bakkes op af kollegaen James Pearce, som følger Liverpool for The Athletic.

»Det var bizart at sige. Ja, de har hentet Donny van de Beek (fra Ajax, red.), men hvis du ser på de svagheder på holdet, der kostede meget sidste sæson, er der ikke blevet gjort noget ved den del indtil videre,« siger han.

Manchester United sluttede sidste sæson med at blive nummer tre og havde 33 point op til Liverpool, der vandt mesterskabet.

I den nuværende sæson har Ole Gunnar Solskjærs mandskab spillet en enkelt kamp, hvor de mildest talt ikke imponerede. Her blev det til et nederlag på 1-3 til Crystal Palace.

I starten af september hentede klubben altså 23-årige Donny van de Beek, men ellers er der ikke sket det store på transferfronten i den engelske storklub inden transfervinduets deadline, der i år er rykket til den 5. oktober.

Sidst klubben vandt det engelske mesterskab var tilbage i 2013, hvor Manchester United med 89 point kunne løfte trofæet foran Manchester City, der sluttede på andenpladsen.