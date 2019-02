Molde-ejere ønsker, at Ole Gunnar Solskjær får så meget succes i United, at klubben gør ham til fast træner.

Manchester Uniteds midlertidige manager, norske Ole Gunnar Solskjær, er ikke velkommen tilbage i sin tidligere klub, Molde FK.

Det afslører han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er dog hverken på grund af dårlige kvalifikationer eller uvenskab med klubben.

Molde-ejerne Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten ønsker simpelthen bare, at nordmanden får så stor succes i den engelske storklub, at han bliver ansat som permanent træner.

- Da jeg ringede til ejerne og sagde, at United havde ringet, og at det altid havde været drømmen, så sagde de: Tag derover, hyg dig og vær sød ikke at komme tilbage. Det var det, de sagde.

- Begge ejerne ønskede mig alt det bedste. De ved selvfølgelig, at dette har været noget, jeg har drømt om. Det er fantastisk at have deres støtte.

- Hvis jeg kommer tilbage, skal jeg gøre mit bedste for dem, siger Solskjær ifølge AFP.

Han overtog jobbet som træner for United 19. december sidste år som erstatning for den fyrede José Mourinho.

Solskjær har fået en forrygende start som træner for klubben, hvor det er blevet til otte sejre i hans første otte kampe i spidsen for holdet. Så god en start har ingen tidligere United-trænere fået.

Nordmanden har ikke lagt skjul på, at han ønsker at blive permanent træner for United, hvor han selv spillede fra 1996 til 2007.

/ritzau/