Ole Gunnar Solskjær er leveringsdygtig i en vaskeægte nytårsbombe.

Således har Manchester Uniteds nyansatte manager, der i december afløste fyrede Jose Mourinho, valgt at supplere sit trænerteam med en af sine venner.

Navnet er Mark Dempsey.

»Det er planen, at han skal arbejde med Uniteds junior- og reservehold, ligesom han kommer til at varetaget en del af den individuelle træning på førsteholdet,« siger Ole Gunnar Solskjær.

Ole Gunnar Solskjaer, til højre, blev i november 2010 præsenteret som ny cheftræmer i den norske fodboldklub Molde FK, hvor han havde Mark Dempsey som assistent. Foto: Junge, Heiko Vis mere Ole Gunnar Solskjaer, til højre, blev i november 2010 præsenteret som ny cheftræmer i den norske fodboldklub Molde FK, hvor han havde Mark Dempsey som assistent. Foto: Junge, Heiko

Årsagen til ansættelsen er ifølge nordmanden såre enkel.

»Mark er United-mann,« siger Ole Gunnar Solskjær til det norske dagblad VG om sin tidligere assistent i Cardiff og Molde.

Herudover er 54-årige Mark Dempsey en god ven af norsk fodbold eftersom han tidligere har været cheftræner i Haugesund, Start og Kongsvinger.

Da Mark Dempsey i sommer blev fyret i Start efter blot 10 kampe, blev han forsvaret af Ole Gunnar Solskær, der ved den lejlighed kaldte ham for en god ven og en alt for dygtig fodboldmand til at gå arbejdsløs.