Manchester United stiller ikke i stærkeste opstilling i Europa League-opgøret mod Astana fra Kasakhstan.

Mens mange af Europas største fodboldklubber de seneste dage har vist sig frem på den største klubscene i Champions League, har Manchester United forberedt sig til et opgør på anden klasse.

Torsdag tager United imod FC Astana i Europa League, men det bliver ikke med alle de tungeste skyts fra start.

Allerede onsdag bekræftede manager Ole Gunnar Solskjær på et pressemøde, at reserverne Sergio Romero, Axel Tuanzebe og Mason Greenwood vil være blandt de 11 udvalgte startere i torsdagens opgør.

- Det er godt for os, for vi har en stor trup. Optakten til sæsonen gik rigtig godt, og alle kæmpede for deres pladser. Så kom vi tættere på ligapremieren, og vi skulle udvælge de 11 til startopstillingen.

- Han (Axel Tuanzebe, red.) er en af dem, der lige præcis ikke kom med i startopstillingen, men har gjort det godt. Nu får nogle af dem en chance, når vi får kampe hver fjerde eller femte dag. Vi får nogle af de unge at se i morgen (torsdag, red.), siger Solskjær ifølge Uniteds hjemmeside.

Manchester United er i gruppe med Astana (Kasakhstan), Partizan Beograd (Serbien) og AZ Alkmaar (Holland).

Foruden Manchester United er Arsenal og Wolverhampton de engelske repræsentanter i turneringen. Flere kan komme til senere i turneringen via Champions League.

Selv om tilværelsen i Europa League på mange måder er mindre glamourøs, kan deltagelsen vise sig ekstremt vigtig. Vinderen af turneringen sikrer sig nemlig en plads i næste års Champions League-gruppespil.

Det oplevede United selv værdien af i sæsonen 2016/17, hvor den engelske storklub blev nummer seks i Premier League, men sikrede sig adgang til Champions League med en triumf i den næststørste europæiske turnering.

