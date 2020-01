Manchester United skal undgå en lang mesterskabstørke efter klubbens storhedstid, siger Ole Gunnar Solskjær.

Liverpool er Premier Leagues suveræne tophold, mens Manchester United kæmper for at få kontakt til top-4.

Men for en håndfuld år siden var rollerne byttet om.

Liverpool har vundet mesterskabet 18 gange og var særligt suveræne i 1970'erne og 1980'erne. Men det seneste mesterskab kom i hus i 1990, og i perioden siden har United vundet titlen 13 gange, mens det i alt er blevet til 20 mesterskaber.

United skal tage ved lære af Liverpools mesterskabstørke, understreger United-manager Ole Gunnar Solskjær forud for søndagens møde mellem klubberne.

- Vi arbejder hårdt for, at det ikke sker for vores klub. Lad det være en lektion for os, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der må ikke gå 24 år, før vi vinder ligaen, og jeg er sikker på, at det ikke kommer til at ske. For jeg tror på klubben. Vi har startet genopbygningen nu, og jeg tror, at det tager lidt tid, men vi skal nok nå i mål.

United vandt senest et mesterskab i 2013.

Før søndagens Premier League-kamp mellem Liverpool og Manchester United er Liverpool langt foran Manchester United. Lever Liverpool op til favoritværdigheden i søndagens opgør, vil forspringet vokse til 30 point.

Liverpool er ubesejret i ligaen i over et år og har taget 104 point i de seneste 38 kampe. Til sammenligning har Manchester United hentet 59 point i samme periode.

Liverpool har 14 point ned til Manchester City på andenpladsen, men City møder lørdag eftermiddag Crystal Palace på hjemmebane.

