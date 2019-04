Ole Gunnar Solskjær er optimist på trods af 0-1-nederlaget hjemme til Barcelona i den første CL-kvartfinale.

Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, tror, at det engelske storhold har midlerne til at vende 0-1 til samlet sejr over FC Barcelona, når holdene tirsdag spiller returkamp i Champions League-kvartfinalen.

Det siger nordmanden efter onsdagens kamp i Manchester, hvor hans hold tabte og havde svært ved at skabe store målchancer.

- Vi skal tro på det. Vi ved, at vi på en god dag kan vende det. Barcelona er et bedre hjemmehold end udehold, men vi tager derned med troen på, at vi kan score mål. Vi er ikke ude endnu, siger Ole Gunnar Solskjær i et interview vist på TV3+.

Han kan blandt andet finde håb i, at United i ottendedelsfinalen tabte 0-2 hjemme til Paris Saint-Germain, men alligevel gik videre.

Onsdagens kamp blev afgjort af Luke Shaws selvmål, som var forårsaget af et godt hovedstød fra Luis Suarez. Målet faldt i det 12. minut efter en svag United-start.

Solskjær mener, at hans spillere viste stor styrke ved at hanke op i sig selv efter den tidlige lussing.

- Man ved ikke helt, hvad man kan forvente i sådanne kampe. Det første mål betyder meget. Vi var lidt nervøse, og vi var ikke så gode med bolden i den første periode. Siden samlede gutterne sig selv op og kom bedre med.

- Der er enkelte af vores spillere, som er med på det her niveau for første gang. De gjorde det rigtig godt, siger nordmanden.

Han fremhæver 22-årige Scott McTominay som en af profilerne.

- Scott McTominay var outstanding. Han er en ung spiller, og han spiller med en stor ro, siger Solskjær.

Scott McTominay mener ligesom sin manager, at hjemmeholdet svarede godt igen på Barcelonas gode start.

- I de første 10-15 minutter sad vi for langt fra dem og havde alt for stor respekt for dem, men bagefter overtog vi kontrollen. Det er en skam, at vi ikke udnyttede det i de perioder, hvor vi var bedst.

- Barcelona er et godt hold, og man kan ikke bare gå ud og satse helt vildt. Men alle vores spillere skal have stor kredit for indsatsen. Vi skulle have været lidt farligere foran målet, og det er alle ansvarlige for, siger McTominay ifølge uefa.com.

/ritzau/