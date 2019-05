Ole Gunnar Solskjær finder efter endnu et Manchester United-nederlag trøst i, at sæsonen endelig er slut.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær kunne i det mindste se ét lyspunkt, da hans hold søndag rundede Premier League af med et nederlag på hjemmebane mod Cardiff.

0-2 blev det på Old Trafford, og dermed endte det med en sjetteplads med fem point op til den fjerdeplads, der giver en plads i næste sæsons Champions League.

- Det eneste positive er mere eller mindre, at sæsonen nu er slut, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge nyhedsbureauet AFP.

Nordmanden fik ellers en god start på managerjobbet og blev belønnet med en permanent kontrakt, efter at han i første omgang var en midlertidig løsning efter fyringen af José Mourinho tidligere på sæsonen.

Men afslutningen på sæsonen kunne dårligt være værre. På tværs af alle turneringer vandt United ikke en eneste af de sidste seks kampe, og det blev blot til to sejre i de sidste 12 opgør.

Dermed sluttede United 32 point efter mesterholdet fra Manchester City og 31 efter Liverpool. Der var henholdsvis seks og fem point til Chelsea og Tottenham på de næste pladser.

- Det kommer til at tage lang tid at nå toppen. De to bedste hold har sat nye standarder end før, og vi må tage udfordringen op.

- På kort sigt må vores mål være at komme i top-4. Vi var fem og seks point efter de næstbedste, så målet må være at matche dem, lyder det fra den norske manager.

Han har i den seneste tid set spillere med en dårlig indstilling, og det skal ændres.

- Nu har alle ferie, og så må man komme tilbage med en anden mentalitet og en attitude til det at være en del af Manchester Uniteds hold.

- Arbejdet begynder 1. juli, og da skal vi arbejde os tilbage mod der, hvor vi hører til, siger Solskjær.

/ritzau/