Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær var kun utilfreds med 0-0-resultatet mod Manchester City.

I sidste sæson vandt Manchester United over Manchester City to gange i Premier League. Med Ole Gunnar Solskjær som United-manager.

Lørdag aften spillede lokalrivalerne 0-0 på Old Trafford i denne sæsons første indbyrdes møde.

Det var en taktisk låst fodboldkamp med kun ganske få højdepunkter.

Alligevel havde Solskjær en overraskende analyse af kampen, når man tager sidste sæsons meriterende sejre med i betragtning.

- I min tid som manager var dette vores bedste præstation mod Manchester City. Ikke det bedste resultat, men den bedste præstation.

- Det var en tæt kamp. Jeg ved, at vi slog dem et par gange i sidste sæson, men det var anderledes kampe, siger Solskjær til Sky Sports.

United vandt 2-0 hjemme og 2-1 ude i sidste sæsons derbykampe mod City i Premier League.

Solskjær, der også har prøvet at tabe til City i sin tid som United-manager, havde stor respekt for modstandernes taktiske formåen. Derfor var taktikken ikke lagt op til sprudlende angrebsspil.

- Det er to gode hold. Taktisk vidste vi, at de ville give os nogle problemer, men defensivt var vi fremragende. Jeg er begejstret over vores defensive form.

- Med bolden skabte vi ikke så meget, som vi gerne ville. De havde de største muligheder i åbent spil. Men alle burde være tilfredse med uafgjort, mener nordmanden.

City-manager Josep Guardiola var tilfreds med 0-0-resultatet.

- Det vigtigste var, at vi ikke indkasserede et mål. Vi havde nok chancer til at vinde, men kampen var tæt. Respekt til begge hold. Vi er nødt til at blive lidt skarpere oppe i front, siger Guardiola.

