Mauricio Pochettinos mål er at få Tottenham i top-4. Det kan Manchester United ikke nøjes med, siger Solskjær.

Manchester Uniteds midlertidige manager, nordmanden Ole Gunnar Solskjær, vil vinde noget, inden han eventuelt overlader roret i klubben til en ny manager til sommer.

For mens Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, har en plads i top-4 i Premier League som målet for sæsonen, vil Solskjær hellere vinde et trofæ.

- Jeg gider ikke diskutere, hvad Pochettino eller andre managere siger. Vi går efter at vinde et trofæ, selvfølgelig gør vi det.

- Vi kan ikke vinde ligaen i år, men vi er stadigvæk med i FA Cuppen, og den går vi efter at vinde.

- Når man vinder et trofæ, er det en fantastisk dag for alle i en klub. Det giver den bedste følelse, og man ved aldrig, hvornår man får den følelse igen, siger Solskjær.

Holdene, der slutter i top-4 i Premier League, kvalificerer sig direkte til det lukrative gruppespil i Champions League.

Og det er Tottenhams mål for sæsonen, efter at klubben røg ud af FA Cuppen i weekenden ved at stille med et reservehold.

- Der kører en debat om, at det vil hjælpe klubben at vinde et trofæ. Det er jeg ikke enig i. Det opbygger kun ens ego.

- I realiteten er det mere vigtigt kontinuerligt at være i top-4 og spille i Champions League. Det er det, som kan tage klubben til næste niveau, siger Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

Ole Gunnar Solskjær medgiver, at man ikke skal undervurdere betydningen af at skulle spille Champions League, men i sig selv er det ikke ambitiøst nok, mener han.

- Det er ikke nogen drøm bare at komme i top-4. Vi er Manchester United, og vi skal altid stræbe efter at vinde ligaen. Det kan vi ikke i år, men vi skal finde hen til et sted, så vi kan gøre det i fremtiden.

- Vi er stadig med i Champions League og i FA Cuppen, vi kan ikke bare sige, at det er nok at komme i top-4. Vi bliver nødt til at kigge på, om vi kan vinde noget i år. Det er altid min indstilling, siger Solskjær.

De to hold skal i aktion i midtugen i Premier League. Tirsdag aften får Manchester United besøg af Burnley, mens Tottenham onsdag tager imod Watford.

Før kampene i 24. spillerunde ligger Tottenham nummer tre med 51 point, mens Manchester United på sjettepladsen har 44 point.

/ritzau/