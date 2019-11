Max Taylor, der er blevet behandlet for kræft, er for første gang udtaget til Uniteds førsteholdstrup.

For et år siden modtog han kemobehandling. I september blev han erklæret kræftfri, og nu er Max Taylor så for første gang blevet en del af Manchester Uniteds førsteholdstrup.

Ole Gunnar Solskjær har således udtaget den 19-årige forsvarsspiller til den engelske storklubs møde med Astana i Europa League torsdag.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Med den position jeg var i for et år siden, hvor jeg var i gang med mine første uger med kemoterapi, så havde jeg ikke troet, at jeg et år senere skulle rejse med førsteholdet, siger Max Taylor på Manchester Uniteds hjemmeside.

- Det er lige meget, hvordan omgivelserne er, bare det at være med er kæmpestort. Det har været en drøm, så længe jeg kan huske at have sparket til en bold - at være førsteholdsspiller for Manchester United.

Kampen mellem Astana og Manchester United spilles torsdag 16.50 dansk tid. Det engelske hold ligger øverst i gruppen med ti point efter fire kampe og er sikker på at avancere til knockoutfasen.

/ritzau/