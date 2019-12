Manchester United ligger nummer ni i Premier League, men Ole Gunnar Solskjær er ikke bekymret.

Manchester United er tættere på nedrykningsstregen end Champions League-billetter. Det er status for den underpræsterende engelske storklub efter 14 ud af 38 spillerunder i Premier League.

Men de seks point til nedrykningsstregen og otte point op til en plads i top-4 giver ikke anledning til bekymring for manager Ole Gunnar Solskjær, som søndag måtte se sit mandskab skuffe på ny ved at spille 2-2 hjemme mod Aston Villas oprykkere.

- Jeg skulle ikke svare på spørgsmål om vores plads i tabellen, hvis vi lå nummer fem i stedet for nummer ni, og vi havde været nummer fem med et mål mere mod Aston Villa.

- Så tabellen bekymrer mig ikke, for den er meget tæt, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge Reuters.

Nordmanden mener heller ikke, at Manchester United har haft marginaler på sin side i sæsonen, men omvendt fik holdet trods gode muligheder som fortjent i søndagens hjemmekamp.

- Vi kreerede mange store chancer, som skulle have vundet kampen for os, men overordnet havde vi ikke fortjent en sejr - specielt ikke efter vores første halvleg, siger Solskjær.

Efter to uafgjorte ligakampe i træk er Manchester United sultne efter en sejr, siger forsvarsspilleren Harry Maguire til klubbens tv-station ifølge AFP.

Han satser på, at de tre point allerede kan hentes allerede onsdag mod klubbens tidligere manager José Mourinho, der er tilbage på Old Trafford som modstander for første gang siden sin fyring i klubben i december sidste år.

- Det er perfekt, at der allerede er kamp igen onsdag. Når man ikke vinder en fodboldkamp, vil man hurtigst muligt have en kamp mere for at rette op det på det, og der er ikke noget bedre for os end at skulle spille mod Tottenham på Old Trafford, siger Harry Maguire.

José Mourinhos Tottenham ligger på femtepladsen med to point mere end Manchester United.

Efter onsdagens storkamp mod Tottenham kommer Manchester United lørdag på endnu en svær opgave, når Manchester City venter på udebane.

/ritzau/