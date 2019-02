Manchester United må i værste fald undvære ti spillere på grund af skader i onsdagens kamp mod Crystal Palace.

Den midlertidige manager i Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, erkender, at han har kørt sine spillere hårdt, siden han overtog trænerposten i december sidste år fra José Mourinho.

Det er en af årsagerne til de skadesproblemer, som holdet nu står med, siger manageren ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er sandsynligvis en sammenhæng, siger nordmanden.

På skadeslisten står blandt andre Juan Mata, Ander Herrera og Jesse Lingard, der alle blev skadet i søndagens 0-0-kamp mod topholdet Liverpool.

Og i værste fald kan United være uden ti spillere i onsdagens kamp ude mod Crystal Palace.

Men der er en grund til, at Solskjær har kørt sit mandskab hårdt.

Holdet havde en af de dårligste løbestatistikker under Mourinho, og den har forbedret sig markant, siden Solskjær har overtaget trænerposten.

- Hvornår laver du den forandring, der skal til? Venter du indtil forsæsonen og regner med, at du kan lave resultater uden at bede dem om at løbe?

- Eller starter du med det samme og viser dem, hvad det kræver i intensitet, og hvordan du vil have dem til at spille?

- I har set, hvad jeg har valgt. Vi er nødt til at spille som et Manchester United-hold. Hvis du vil være en del af United, så er det den stærkeste, der overlever, siger Solskjær.

Den øgede træning ser trods skaderne ud til at have båret frugt for United-mandskabet.

Siden Solskjær kom til, har holdet vundet 11 ud af 14 kampe og har kun haft et enkelt nederlag.

United er placeret på femtepladsen i Premier League med 14 point op til Liverpool i front.

